В Екатеринбурге из горящей высотки эвакуировали 20 человек

По лестничным маршам спасатели вывели из объятого дымом здания 20 человек. Фото: Архив ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горящей высотки эвакуировали 20 человек. Среди них было трое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар в высотке на улице 8 Марта вспыхнул в воскресенье около семи часов вечера. В 24-этажном жилом доме горели электрощиты и кабель-каналы с 6 по 9 этаж.

По лестничным маршам спасатели вывели из объятого дымом здания 20 человек, в том числе троих детей. На месте возгорания работали три пожарные машины и семеро спасателей. Огнеборцам удалось потушить пожар за шесть минут.