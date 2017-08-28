Общество 28 августа 2017, 10:58

В Екатеринбурге из горящей высотки эвакуировали 20 человек

По лестничным маршам спасатели вывели из объятого дымом здания 20 человек

По лестничным маршам спасатели вывели из объятого дымом здания 20 человек. Фото: Архив ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горящей высотки эвакуировали 20 человек. Среди них было трое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар в высотке на улице 8 Марта вспыхнул в воскресенье около семи часов вечера. В 24-этажном жилом доме горели электрощиты и кабель-каналы с 6 по 9 этаж.

По лестничным маршам спасатели вывели из объятого дымом здания 20 человек, в том числе троих детей. На месте возгорания работали три пожарные машины и семеро спасателей. Огнеборцам удалось потушить пожар за шесть минут.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 августа)

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции губернатора Свердловской области в 2004 году. Фото: Владимир Васильев
15-летняя свердловская гимнастка-художница стала самой юной олимпийской чемпионкой

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»