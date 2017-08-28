Есть или не есть: памятка для грибников от Свердловского Роспотребнадзора

Грибниками не рождаются, ими становятся. Фото: Алексей Кунилов.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Свердловской области опубликовало памятку для грибников. Чтобы вкусный ужин не обернулся приёмом в больнице, рекомендуем внимательно прочитать её и сохранить на будущее.

К сожалению, отравиться дарами леса легко: достаточно лишь набрать несъедобных «двойников» или даже неправильно приготовить вполне безобидные грибы. Последствия могут иметь разный масштаб, от расстройства кишечника до отказа печени и летального исхода.

Причиной последнего могут стать самые опасные грибы - содержащие ядовитые вещества. Порой неопытные собиратели принимают их за съедобные: так, мухоморы белый и вонючий путают с шампиньонами, галерину окаймлённую — с опятами или зимними грибами (фламмулинами бархатистыми), бледные поганки — с зелёными сыроежками, зеленушками и серыми рядовками. Последняя — самый опасный гость на вашей кухне: противоядия от неё до сих пор не существует. Понос, рвота, обильное мочевыделение, судороги, жажда могут проявиться уже через 6-24 часа, а иногда даже спустя двое суток. Примерно через 3 дня наступает период облегчения, однако вслед за ним у больного начинается желтуха, которая приводит к летальному исходу.

Вторая опасная категория грибов — грибы-двойники. Они вызывают серьёзные, а порой и смертельные отравления. Ложные опята удачно маскируются под свой съедобный аналог и даже растут с ними на одних пнях — однако их пластинки быстро темнеют до бурого и чёрного цветов, в то время как пластинки настоящих опят всегда остаются белыми или кремовыми.

Гастроинтестинальные грибы не опасны для жизни, но могут вызвать весьма неприятные желудочные и кишечные расстройства уже спустя полчаса после употребления. К таким относятся млечник серо-розовый, свинушка, ложноопёнок серно-жёлтый, и даже волнушка с шампиньонами при их неправильной обработке.

Условно-съедобные грибы могут быть употреблены в пищу, однако после специальной обработки. Как правило, их нужно дополнительно кипятить, отжимать или вымачивать.

Любые грибы имеют свойство быстро портиться, поэтому их приготовлением необходимо заняться сразу же после сбора. Также стоит остерегаться перезревших, подсохших, размякших и червивых грибов — они быстрее разлагаются и начинают вырабатывать ядовитые вещества.

Специалисты напоминают, что грибы — тяжёлая пища: ими не стоит злоупотреблять, а беременным и кормящим женщинам они особенно не рекомендуются. Детям до 8 лет грибы противопоказаны вообще.