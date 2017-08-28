Сегодня россияне отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы

По случаю отмечаемого сегодня праздника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит Божественную литургию. Фото: Александр Исаков

Праздник Успения Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых, отмечается 28 августа (15 августа по старому стилю). Об этом сообщает сайт Русской православной церкви.

В этот праздник Святая Церковь вспоминает Божию Матерь, её кончину называют успением, а не смертью, потому что смерть как возвращение земле её тела, а духа — Богу, её не коснулась. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трёх дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище.

Успение на Руси являлось одним из самых любимых праздников со времён князя Владимира. Успенские храмы строились везде. Первый соборный киевский храм, Десятинная церковь, был посвящён Успению Богородицы, а к 16 веку Успенские храмы были главными в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде и в Москве (собор Кремля стал главным храмом Русской православной церкви, в котором венчались все цари и императоры, а во время патриаршества возводились на престол патриархи).

Как информирует пресс-служба Екатеринбургской епархии, в праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, которым оканчивается Успенский пост, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит Божественную литургию в Успенском храме в городе Берёзовском (пер. Клубный, 1).