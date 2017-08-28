Готовность свердловского жилфонда к зиме энергетики оценили «на двойку»

Энергетики неудовлетворительно оценивают готовность жилого фонда Свердловской области к отопительному сезону. К предстоящим холодам готовы лишь 15% домов региона.

Как сообщает пресс-служба свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», паспорта технической готовности к зиме получили всего 2 246 многоквартирных домов.

Во всех домах, готовность которых к отопительному сезону подтверждена документально, проведены соответствующие технологические процедуры, в том числе гидропневмопромывка, опрессовка и дезинфекция внутренней системы отопления здания и горячего водоснабжения. Отмечается, что в Екатеринбурге систему отопления продезинфицировали в 144 домах, что составляет всего 1% от городского жилфонда. При этом В Нижней Туре, Лесном этот показатель равен 0%.

Гидравлические испытания завершены в 46% жилфонда Екатеринбурга и 71% - Первоуральска. Гидропневмопромывку произвели в 65% многоквартирных домов уральской столицы, в 71% - Первоуральска. В «отстающих» Нижней Туре, Лесном работы выполнены всего на 10%.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», основная причина неготовности домов области к зиме — накопившийся долг перед поставщиками коммунальных ресурсов. Задолженность управляющих компаний Екатеринбурга приблизилась к 3,8 млрд рублей. Около 1 млрд рублей приходится на сто управляющих компаний – злостных должников из «чёрного списка» исполнителей коммунальных услуг. Обслуживающие организации Первоуральска задолжали порядка 792 млн. руб., Нижней Туры и Лесного 1 млрд 029 млн рублей и 245 млн. рублей соответственно.