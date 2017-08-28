Экономика 28 августа 2017, 10:57

В Екатеринбурге самая большая продающаяся квартира находится в «Башне Исеть»

«Башня Исеть» в Екатеринбурге

За право жить на 49-м этаже «Башни Исеть» нужно заплатить 148,6 млн рублей. Фото: Александр Зайцев

Площадь самой большой квартиры, выставленной сейчас на продажу в Екатеринбурге, достигает 456 квадратных метров. Об этом сообщают эксперты портала N1.RU.

Эти двухуровневые апартаменты расположены на 49-м этаже небоскрёба «Башня Исеть». Они продаются по цене 148,6 млн рублей.

На втором месте в рейтинге самых больших квартир, продающихся в столице Урала, — недвижимость в ЖК «Тихвин». Там пентхаус площадью 428,9 «квардрата» выставлен на продажу за 110 млн рублей.

На третьем месте — трёхэтажная квартира на последнем этаже высотки, расположенной на улице Московской. Владельцы этой квартиры общей площадью 364 квадратных метра пытаются продать её уже в течение нескольких лет, поэтому цена к сегодняшнему дню существенно снижена — до 29,9 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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