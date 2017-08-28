Форум «Армия-2017» ЦВО посетили более 40 тысяч человек

Ряды патриотического движения «Юнармия» пополнили более ста мальчиков и девочек. Фото: Пресс-служба ЦВО

Форум «Армия-2017» посетили более 40 тысяч человек. Площадки были расположены на трёх полигонах на территории Центрального военного округа (ЦВО) - под Екатеринбургом, Самарой и Новосибирском.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, форум проработал три дня. Военные показали гостям работу современной военной техники в условиях, максимально приближенных к боевым. Затем каждый желающий мог сдать нормы ГТО и принять участие в играх и занятиях по начальной военной подготовке. Проверить свою выносливость посетители форума могли, поучаствовав в «Гонке героев». Почётными гостями действа стали ветераны и заслуженные военные спортсмены.

Также, в рамках форума прошла церемония посвящения в ряды патриотического движения «Юнармия». В занятиях кружков и секций приняли участие более сотни юных новобранцев.

В общей сложности в ходе работы форума военные представили 350 образцов новой и модернизированной техники и вооружения. В том числе два танка Т-72Б3 и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, системы С-400, С-300, бронетранспортёры БТР-82А, «Панцирь-С1» и комплексы «Искандер-М», самолёты Су-24, МиГ-31БМ, вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-24, Ми-26, технику инженерных войск, системы радиоэлектронной борьбы и связи.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», форум стартовал под Екатеринбургом 25 августа. Только за один день, 26 августа, на Свердловском полигоне побывали порядка семи тыс. жителей области.