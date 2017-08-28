Российский «Военторг» планирует выход на зарубежные рынки. Фото: Александр Зайцев

Товары с символикой «Армия России» планируют продавать заграницей. Как сообщает РИА «Новости» «Военторг» планирует вывести линию одежды на зарубежные рынки.

Как рассказал заместитель генерального директора компании Аркадий Телепнёв, на данный момент «Военторг» не представлен своими торговыми точками за рубежом, но есть мысли, как начать эту работу.

Для начала будет сделана адаптация интернет-магазина под запросы и требования иностранных покупателей, чтобы им было проще, заказав, получить товары с символикой «Армия России».

Аркадий Телепнёв отметил, что вопрос выхода российской продукции на зарубежный рынок требует дальнейшей проработки. По его словам, после открытия первого подобного магазина «Армия России» в Москве было много запросов из разных стран, в том числе европейских.