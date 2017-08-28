Общество 28 августа 2017, 11:15

1 сентября свердловских школьников научат смотреть в будущее

Школьникам расскажут, как развиваться вместе с Россией.

Школьникам расскажут, как развиваться вместе с Россией. Фото: Александр Исаков

В День знаний во всех школах страны пройдёт тематический урок «Россия, устремлённая в будущее». Инициатива является частью Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2033 года.

Как сообщает Минобрнауки России, урок пройдёт для школьников с 1 по 11 класс. Им расскажут о ключевых областях развития страны (в частности, будут затронуты темы инновационной российской экономики и освоения дальневосточных территорий), а также возможностях самореализации и применения своих талантов в этих областях.

За введение подобного урока голосовали педагоги, общественные деятели и представители Общероссийского народного фронта. Как говорят эксперты, школьники должны осознавать своё место в современной России и возможности самореализации.

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