Воскресная гроза оставила без электричества шесть тысяч свердловчан

Энергетики обещают оперативно возобновить подачу электроснабжения. Фото: Александр Зайцев

Прошедшая в воскресенье гроза оставила без электричества юг и юго-восток Свердловской области. Энергетики обещают оперативно возобновить подачу электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», из-за стихии пострадали энергообъекты, питающие населённые пункты Белоярского, Сысертского городских округов, а также Алапаевского муниципального района.

По данным энергетиков, по состоянию на 21:00 число потребителей, оставшихся без света, составляло порядка 6 тысяч человек. Для ликвидации последствий стихии был создан оперативный штаб.

«К 00:20 удалось восстановить электроснабжение для более трёх тысяч человек. Ремонтные работы продолжаются и будут проводиться до полного возобновления подачи электроэнергии в дома жителей», - сообщают в компании.

К ремонтным работам был привлечены десяток аварийно-восстановительных бригад филиала «Свердловэнерго». Параллельно с этим ремонтные работы осуществлял персонал иных территориальных сетевых организаций, чьи электрические сети также пострадали из-за грозы.