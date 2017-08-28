Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина вновь выиграла турнир сёрферов

Анжелика Тиманина стоит на доске для сёрфинга всего два года, но уже выигрывает российские старты. Фото: инстаграм Анжелики Тиманиной

Вчера, 27 августа, в Санкт-Петербурге прошёл второй этап чемпионата России по сёрфингу. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию уроженка Екатеринбурга Анжелика Тиманина победила в соревнованиях «шорт-борд» (короткая доска).

Как уже сообщала «ОГ», олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина завершила карьеру синхронистки два года назад после домашнего чемпионата мира в Казани. После этого она решила заняться сёрфингом. В июле этого года она приняла участие в первом в истории этапе чемпионата России по сёрфингу в Калининграде и сенсационно заняла первое место. И вот очередная победа в Санкт-Петербурге!

Второе и третье места в шорт-борде заняли питерские сёрферы Ольга Ким и Дина Мысовская.

- Вчера был сложный день: с 7 утра до 9 вечера провели на пляже, - написала в своём инстаграме Анжелика Тиманина. - Вода оказалась ледяной. Порывы ветра были такие сильные, что нас чуть не унесло всех в воду. Конкуренция в этот раз была более серьёзная, чем в Калининграде, так как в Питере очень много «местных» сёрферов, которые хорошо знают волны и всю жизнь катаются именно в таких условиях. После идеальных волн на Мальдивах и Бали здесь было очень непросто. С учётом того, что у меня пока нет своей доски с достаточным объемом для российских волн (каталась на доске мужа/тренера) и пока ещё, конечно, не набралось достаточно опыта для таких суровых условий.

Теперь Тиманину во второй половине сентября ожидает главный старт сезона в Сочи, где будут непосредственно разыгран титул чемпиона России.

Стоит отметить, шорт-борд — дисциплина сёрфинга, которая в июне 2017 года была включена в программу Игр-2020 в Токио (Япония).