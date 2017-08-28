Спорт 28 августа 2017, 11:25

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина вновь выиграла турнир сёрферов

Анжелика Тиманина ыиграла второй этап чемпионата России по сёрфингу

Анжелика Тиманина стоит на доске для сёрфинга всего два года, но уже выигрывает российские старты. Фото: инстаграм Анжелики Тиманиной

Вчера, 27 августа, в Санкт-Петербурге прошёл второй этап чемпионата России по сёрфингу. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию уроженка Екатеринбурга Анжелика Тиманина победила в соревнованиях «шорт-борд» (короткая доска).

Как уже сообщала «ОГ», олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина завершила карьеру синхронистки два года назад после домашнего чемпионата мира в Казани. После этого она решила заняться сёрфингом. В июле этого года она приняла участие в первом в истории этапе чемпионата России по сёрфингу в Калининграде и сенсационно заняла первое место. И вот очередная победа в Санкт-Петербурге!

Второе и третье места в шорт-борде заняли питерские сёрферы Ольга Ким и Дина Мысовская.

- Вчера был сложный день: с 7 утра до 9 вечера провели на пляже, - написала в своём инстаграме Анжелика Тиманина. - Вода оказалась ледяной. Порывы ветра были такие сильные, что нас чуть не унесло всех в воду. Конкуренция в этот раз была более серьёзная, чем в Калининграде, так как в Питере очень много «местных» сёрферов, которые хорошо знают волны и всю жизнь катаются именно в таких условиях. После идеальных волн на Мальдивах и Бали здесь было очень непросто. С учётом того, что у меня пока нет своей доски с достаточным объемом для российских волн (каталась на доске мужа/тренера) и пока ещё, конечно, не набралось достаточно опыта для таких суровых условий.

Теперь Тиманину во второй половине сентября ожидает главный старт сезона в Сочи, где будут непосредственно разыгран титул чемпиона России.

Стоит отметить, шорт-борд — дисциплина сёрфинга, которая в июне 2017 года была включена в программу Игр-2020 в Токио (Япония).

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