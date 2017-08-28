Смерть Глаголевой, отпуск Путина и озеро «Сладкое»: самые яркие события для россиян по версии Левада-центра

Опрос показал, что "на слуху" у российских граждан. Фото: Алексей Кунилов

Левада-центр выяснил, какие события конца июля и первой половины августа 2017 года больше всего запомнились россиянам. В ходе опроса респондентам было предложено самим назвать самые яркие события из российской и мировой повестки.

На первом месте оказалась смерть актрисы Веры Глаголевой. Следом за ней идут рост цен и ухудшение уровня жизни, санкции США против России, обострение отношений между США и КНДР, уход Андрея Малахова с «Первого канала», наводнение в Приморье, авария на шахте «Мир». В первую десятку также вошли День ВДВ, отпуск Путина в Туве и аномальная жара в Центральной части России. Всего в рейтинге оказалось 27 часто упоминаемых инфоповодов.

Позднее эксперты отметили, что опрос проводился до задержания Кирилла Серебренникова и крупного пожара в Ростове-на-Дону, поэтому данные события в списке не представлены.

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?