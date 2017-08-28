Общество 28 августа 2017, 11:59

Смерть Глаголевой, отпуск Путина и озеро «Сладкое»: самые яркие события для россиян по версии Левада-центра

Опрос показал, что "на слуху" у российских граждан.

Опрос показал, что "на слуху" у российских граждан. Фото: Алексей Кунилов

Левада-центр выяснил, какие события конца июля и первой половины августа 2017 года больше всего запомнились россиянам. В ходе опроса респондентам было предложено самим назвать самые яркие события из российской и мировой повестки.

На первом месте оказалась смерть актрисы Веры Глаголевой. Следом за ней идут рост цен и ухудшение уровня жизни, санкции США против России, обострение отношений между США и КНДР, уход Андрея Малахова с «Первого канала», наводнение в Приморье, авария на шахте «Мир». В первую десятку также вошли День ВДВ, отпуск Путина в Туве и аномальная жара в Центральной части России. Всего в рейтинге оказалось 27 часто упоминаемых инфоповодов.

Позднее эксперты отметили, что опрос проводился до задержания Кирилла Серебренникова и крупного пожара в Ростове-на-Дону, поэтому данные события в списке не представлены. 

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?

 авг.17
Смерть актрисы Веры Глаголевой25
Рост цен/ обесценивание денег/ ухудшение уровня жизни23
Введение новых санкций США против России21
Обострение отношений между США и КНДР, возможность войны21
Уход Андрея Малахова с “Первого канала” / из программы “Пусть говорят”19
Наводнение в Приморье17
Авария на шахте “Мир” в Якутии / шахтеры пропали без вести12
День ВДВ12
Отпуск Путина в Туве / рыбалка11
Установление теплой погоды/ жары в Центральной части России11
Высылка американских дипломатов из России9
Теракты в Испании8
Стрельба в Мособлсуде во время дела “банды ГТА”7
Скандал вокруг поставки в Крым турбин Сименс/ новые санкции Евросоюза против России7
Задержка ФСБ террористов ИГ, планировавших устроить взрывы в Москве7
Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне7
Скандал вокруг фильма Алексея Учителя “Матильда”6
“Детская” прямая линия Путина5
Процесс над Алексеем Улюкаевым5
Резкое повышение курса доллара и евро5
Отзывы лицензий у российских банков / проблемы у вкладчиков5
Ситуация с озером “Сладкое” в Новосибирской области/ передача его Казахстану4
Скандал вокруг “Гоголь-центра” Кирилла Серебренникова/ отмена балета “Нуреев”3
Беспорядки в Шарлотсвилле3
Выход на свободу оппозиционера Сергея Удальцова2
Скандал вокруг возможной депортации корреспондента “Новой Газеты” Али Феруза в Узбекистан2
Рэп-батл Оксимирона и Гнойного2
Другое8
Затруднились ответить18
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 августа)

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции губернатора Свердловской области в 2004 году. Фото: Владимир Васильев
15-летняя свердловская гимнастка-художница стала самой юной олимпийской чемпионкой

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»