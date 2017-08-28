Смерть Глаголевой, отпуск Путина и озеро «Сладкое»: самые яркие события для россиян по версии Левада-центра

Левада-центр выяснил, какие события конца июля и первой половины августа 2017 года больше всего запомнились россиянам. В ходе опроса респондентам было предложено самим назвать самые яркие события из российской и мировой повестки.
На первом месте оказалась смерть актрисы Веры Глаголевой. Следом за ней идут рост цен и ухудшение уровня жизни, санкции США против России, обострение отношений между США и КНДР, уход Андрея Малахова с «Первого канала», наводнение в Приморье, авария на шахте «Мир». В первую десятку также вошли День ВДВ, отпуск Путина в Туве и аномальная жара в Центральной части России. Всего в рейтинге оказалось 27 часто упоминаемых инфоповодов.
Позднее эксперты отметили, что опрос проводился до задержания Кирилла Серебренникова и крупного пожара в Ростове-на-Дону, поэтому данные события в списке не представлены.
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?
|авг.17
|Смерть актрисы Веры Глаголевой
|25
|Рост цен/ обесценивание денег/ ухудшение уровня жизни
|23
|Введение новых санкций США против России
|21
|Обострение отношений между США и КНДР, возможность войны
|21
|Уход Андрея Малахова с “Первого канала” / из программы “Пусть говорят”
|19
|Наводнение в Приморье
|17
|Авария на шахте “Мир” в Якутии / шахтеры пропали без вести
|12
|День ВДВ
|12
|Отпуск Путина в Туве / рыбалка
|11
|Установление теплой погоды/ жары в Центральной части России
|11
|Высылка американских дипломатов из России
|9
|Теракты в Испании
|8
|Стрельба в Мособлсуде во время дела “банды ГТА”
|7
|Скандал вокруг поставки в Крым турбин Сименс/ новые санкции Евросоюза против России
|7
|Задержка ФСБ террористов ИГ, планировавших устроить взрывы в Москве
|7
|Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне
|7
|Скандал вокруг фильма Алексея Учителя “Матильда”
|6
|“Детская” прямая линия Путина
|5
|Процесс над Алексеем Улюкаевым
|5
|Резкое повышение курса доллара и евро
|5
|Отзывы лицензий у российских банков / проблемы у вкладчиков
|5
|Ситуация с озером “Сладкое” в Новосибирской области/ передача его Казахстану
|4
|Скандал вокруг “Гоголь-центра” Кирилла Серебренникова/ отмена балета “Нуреев”
|3
|Беспорядки в Шарлотсвилле
|3
|Выход на свободу оппозиционера Сергея Удальцова
|2
|Скандал вокруг возможной депортации корреспондента “Новой Газеты” Али Феруза в Узбекистан
|2
|Рэп-батл Оксимирона и Гнойного
|2
|Другое
|8
|Затруднились ответить
|18