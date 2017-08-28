В Екатеринбурге пойдут под суд трое мошенников с банковскими картами

Подозреваемые не гнушались деньгами пенсионеров. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о компьютерном мошенничестве с банковскими картами граждан. Добычей злоумышленников стало около 600 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, деятельность преступной группы была пресечена в июле 2016 года. В оперативных мероприятиях участвовали полицейские отдела «К» совместно со следователями Главного управления при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

В мошенничестве с банковскими картами подозреваются двое жителей Екатеринбурга, 1989 и 1990 года рождения, а также их приятель из Белоярского района 1986 года рождения. Установлено, что преступную деятельность молодые люди вели из коттеджа в Белоярском районе Свердловской области. Чаще всего мошенники пользовались доверчивостью потерпевших. Подозреваемые не гнушались в том числе и деньгами пенсионеров. Похищенные у пожилых людей средства злоумышленники тратили на дорогостоящую недвижимость и автомобили.

В общей сложности, от действий мошенников пострадали 62 человека. Жертв предприимчивые свердловчане выбирали подальше от Среднего Урала: своих средств лишились жители Санкт-Петербурга, Курской, Липецкой, Смоленской областей,

В ходе обыска в коттедже, откуда велась мошенническая деятельность, сотрудники полиции обнаружили и изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, более 50 сим-карт, банковские карты, денежные средства и травматический пистолет «Вальтер» без соответствующего разрешения.

В отношении молодчиков были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации – «мошенничество в сфере компьютерной информации». В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено из полиции в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.