Эксперты назвали лучшие отечественные киноленты

РИА «Новости» представило разножанровую палитру лучших отечественных кинолент. Исходя из итогов кинопроката, эксперты назвали ТОП-10 самых популярных фильмов.

Советский боевик «Пираты XX века» (режиссёр Борис Дуров) стал абсолютным лидером кинопроката. Его посмотрели 87,6 млн зрителей в 1980 году, когда фильм только только вышел в прокат. А к 1990 году цифра выросла до 120 млн.

Мелодрама «Москва слезам не верит» (режиссёр Владимир Меньшов) стала классикой отечественного и мирового кино. В 1981 году кинолента получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм посмотрели 84,8 млн человек.

Комедию «Бриллиантовая рука» (режиссёр Леонид Гайдай) посмотрели 76,7 млн зрителей. Несмотря на известный актёрский состав, фильм могли не допустить до показа. Только благодаря находчивости режиссёра ключевые моменты не были вырезаны.

Фильм-катастрофа «Экипаж» (режиссёр Александр Митта) считается первым отечественным фильмом этого жанра. На производство этой ленты был выделен скромный бюджет. Съёмки были долгими и трудными, но старания окупились сполна. Фильм имел ошеломляющий успех в прокате, его посмотрел 71 млн зрителей.

Военный фильм «А зори здесь тихие» (режиссёр Станислав Ростоцкий), снятый по повести Бориса Васильева, посмотрели 66 млн человек.

Фантастика «Человек-амфибия» (режиссёр Владимир Чеботарёв) стала лидером проката в 1962 году. Её посмотрели 65 млн зрителей.

Истерн «Неуловимые мстители» (режиссёр Эдмонд Кеосаян) стал лидером проката в 1967 году. Картину посмотрели 54 млн зрителей.

Мюзикл «Карнавальная ночь» (режиссёр Эльдар Рязанов) посмотрели 48 млн зрителей.

Детектив «Десять негритят» (режиссёр Станислав Говорухин) по праву считается одной из лучших мировых экранизаций романа Агаты Кристи. Фильм посмотрели 33,2 млн зрителей.

Хоррор (ужастик) «Вий» (режиссёры Константин Ершов и Георгий Кропачев), снятый по одноимённой повести Николая Гоголя, в 1968 году посмотрели 32,6 млн зрителей. Кинолента также была показана в США, Франции, Финляндии и Аргентине.