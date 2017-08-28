В Кольцово возобновляют рейсы в Шарджу

Из аэропорта Кольцово вновь можно будет улететь в Шарджу. Данное авиасообщение прерывалось на несколько лет в связи со снижением выездного турпотока.

Как сообщает пресс-служба транспортного узла, чартерные рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ) будут доступны с 8 октября. Их совместно с туроператором «Библиоглобус» запускает авиакомпания «Россия». Известно, что с первого месяца они будут выполняться один раз в неделю. Начиная с ноября и до конца мая 2018 года частота рейсов увеличится до двух раз в неделю.

Напомним, что ранее в 2014-2015 годах Шарджа уже была в расписании Кольцово, однако в связи со снижением выездного турпотока данное авиасообщение было приостановлено. После облегчения с 1 февраля 2017 визового режима с ОАЭ (гражданам РФ не требуется заранее получать визу за 85 долларов, она выдаётся бесплатно в аэропорту по прилёту) это туристическое направление вновь набрало популярность. С начала года на рейсах в ОАЭ аэропорт Кольцово обслужил свыше 50 тысяч пассажиров, что на 57% превысило результат аналогичного периода прошлого года. Зимой Эмираты традиционно входят в тройку самых популярных у екатеринбуржцев направлений наряду с Таиландом и Вьетнамом.