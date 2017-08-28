На "Тавриде" журналистам со всей России рассказали о судьбе "строительного полуфабриката" в Заречном

Фото: Елизавета Мурашова

Депутат Госдумы Антон Гетта, выступая перед журналистами на форуме "Таврида", рассказал о строительном полуфабрикате в Заречном - роддоме, который не могли запустить более пяти лет.

- Роддом был оснащён самым современным оборудованием. Но из-за того, что был перебит кабель, его не принимали надзорные органы. Сейчас спустя почти шесть лет там состоялись первые роды, - заявил он.

Журналисты из других регионов в ходе обсуждения отметили, что "строительные полуфабрикаты" - это типичная проблема для субъектов Федерации. Почти в каждом есть детский сад или другой социальный объект, который достроили, но никак не могут ввести в эксплуатацию.

Напомним, роддом в Заречном был торжественно открыт в 2011 году, но первые роды там пришли только в июле текущего года.

Специфика Заречного в том, что медицина здесь не подчиняется местной власти, а находится в ведомстве Федерального медико-биологического агентства. Именно из федерального бюджета и были выделены средства на новый роддом и необходимое для него оборудование — 326 миллионов рублей.