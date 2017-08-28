Общество 28 августа 2017, 12:54

Россия и Китай намерены совместно исследовать Луну

Луна

Россия и Китай намерены совместно изучать Луну. Фото: Александр Зайцев

В октябре 2017 года Россия и Китай намерены подписать соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Об этом сообщает РИА Новости

Этот документ должен определить характер взимодействия двух стран на 2018—2022 годы. В частности, запланировано сотрудничество в сфере исследования Луны.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве предусматривает совместное изучение глубокого космоса, разработку специальных материалов для работы на орбите нашей планеты, дистанционное зондирование Земли и поиск обломков космических аппаратов (т.е. уборку «космического мусора»).

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