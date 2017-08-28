Земства 28 августа 2017, 13:08

Возле территории празднования Дня народов Среднего Урала в Екатеринбурге будет открыта бесплатная парковка

День народов Среднего Урала

Гостям Дня народов Среднего Урала не придётся мучиться с поиском бесплатной автопарковки. Фото: Павел Ворожцов

2 сентября в Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала. В этот день на улице Техническая будет открыта бесплатная парковка на 500 машино-мест.

Как сообщает областной департамент информполитики, сам праздник состоится в парке отдыха «Таганская Слобода». Предполагается, что там горожане смогут увидеть 30 национальных подворий, где свердловчанам расскажут об обычаях и культуре многонационального Урала.

Въезд на бесплатную парковку организован с улицы Технической (на светофоре возле дома № 10).

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