Возле территории празднования Дня народов Среднего Урала в Екатеринбурге будет открыта бесплатная парковка

2 сентября в Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала. В этот день на улице Техническая будет открыта бесплатная парковка на 500 машино-мест.
Как сообщает областной департамент информполитики, сам праздник состоится в парке отдыха «Таганская Слобода». Предполагается, что там горожане смогут увидеть 30 национальных подворий, где свердловчанам расскажут об обычаях и культуре многонационального Урала.
Въезд на бесплатную парковку организован с улицы Технической (на светофоре возле дома № 10).