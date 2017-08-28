УВЗ на форуме «Армия — 2017» подписал контракты на 24 миллиарда рублей

Почти все образцы вооружений, законтрактованные Минобороны России на форуме «Армия-2017», прошли апробацию в Сирии. Фото: Александр Зайцев

На проходившем в Кубинке форуме «Армия — 2017» Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты на поставку военной техники на общую сумму в 24 млрд рублей. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и глава УВЗ Александр Потапов.

Как сообщает ТАСС, в соответствии с условиями контракта, УВЗ поставит Вооружённым силам новые танки Т-90М и машины боевой поддержки танков «Терминатор» (БМПТ), а также выполнит капитальный ремонт танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90. Это позволит тагильчанам начать серийное производство БМПТ.

В настоящее время на предприятие прибыло около десятка военнослужащих для обучения эксплуатации этих новых машин. В течение двух недель сержанты проходили теоретический курс по устройству БМПТ и сейчас занимаются ознакомлением с материальной частью машины непосредственно в конструкторском бюро.

Решение о принятии БМПТ на вооружение Российской армии обуславливается анализом «сирийского» опыта. Боевые действия в Сирии показали настоятельную необходимость в специализированной машине, «заточенной» на контр-террористические операции. Также, по словам Юрия Борисова, контрактами предусмотрена поставка «100 единиц танков «Армата» до 2020 года».