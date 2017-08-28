Как адаптировать ребёнка к учебному году: советы психолога

"ОГ" знает, как правильно начинать учебный год. Фото: Александр Зайцев

Для школьников переход от беззаботных летних каникул к учебным будням - всегда нагрузка и физическая, и моральная. Директор психологического центра «I’M FINE» Марина Масленникова поделилась с «ОГ» несколькими хитростями, благодаря которым процесс адаптации пройдёт легко и быстро.

Самым сложным обычно становится переход к учебному темпу, от которого школьник успел отвыкнуть за лето. Пойдите на хитрость и предложите ребёнку самому составить свой домашний режим — расписать удобное время для уроков, для внеклассного чтения, для отдыха и игр. Следовать такому режиму он будет гораздо охотнее, а вам лишь останется контролировать результативность. При этом обязательным пунктом любого режима должны стать прогулки.

«Медики советуют старшеклассникам проводить на свежем воздухе 1-1,5 часа в день, учащимся средних классов — 2-2,5 часа, а самым маленьким — 4-4,5, - говорит Марина Масленникова, - Это помогает сделать переход от каникул к учебному году более плавным и в целом поддерживать необходимую для организма двигательную активность и насыщение кислородом».

Что делать, если у ребёнка нет мотивации идти в школу? Марина предлагает напомнить ему о прошлых достижениях: «Если у ребёнка есть грамоты, медали, дипломы — поставьте их на видное место. Пусть они станут символом его веры в свои силы. Если же их нет - подбадривайте, хвалите и почаще напоминайте о его потенциале».

Ещё один интересный способ — смотреть вдохновляющие фильмы. «С наступлением учебного года принято ограничивать просмотр телевизора, в то время как он — ещё один инструмент для поддержания мотивации. Покажите ребёнку интересные фильмы о школьной жизни, где главные герои преодолевают сложности, добиваются целей, успешно заканчивают школу и поступают в престижный вуз».

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о традиции выбора школьных канцтоваров. Здесь психолог советует превратить обыденный шопинг в увлекательный процесс и позволить ребёнку взять то, что хочет он. Понятное дело, в таких серьёзных вопросах, как покупка физиологически правильно сидящего рюкзака и качественной обуви необходим контроль родителей. Но ученик имеет полное право выбрать тетради, ручки, пенал и картинку на том самом рюкзаке. «Поверьте, он в состоянии сделать осознанный выбор, - говорит Марина Масленникова, - самостоятельность у детей закладывается до 3,5 лет».

Напоследок психолог напомнила о том, что не стоит гнаться за всем и сразу, с начала учебного года отправляя чадо и на плавание, и на танцы, и в музыкальную школу: «Школьная программа в сентябре разработана так, чтобы плавно вводить ребёнка в учебный темп. Никто не задаёт сложных заданий в первые дни, не нагружает контрольными и семинарами. Придерживайтесь той же политики — наращивайте активность постепенно. Предложите ему несколько секций: пусть для начала выберет самую интересную и начнёт ходить в неё, а потом постепенно можно будет добавить другие виды деятельности».