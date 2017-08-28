Назван единственный российский фильм этого лета, который окупился в прокате

Назван единственный российский фильм этого лета, который окупился в прокате. Как пишет газета «Коммерсант», прибыльной стала только одна комедия.

По данным портала kinodata.pro, единственный российский фильм, который оправдал себя — комедия «Бабушка лёгкого поведения» с Александром Реввой в главной роли (режиссёр и продюсер Марюс Вайсберг). Кинокартина собрала 130 млн руб. в России и СНГ при бюджете в 90 млн руб. На рекламу создатели потратили около 40 млн руб.

Как отмечает «Коммерсант», летний сезон традиционно является неудобным для отечественного кинопроката.