Культура 28 августа 2017, 13:55

Назван единственный российский фильм этого лета, который окупился в прокате

Нина Георгиева

Назван единственный российский фильм этого лета, который окупился в прокате. Как пишет газета «Коммерсант», прибыльной стала только одна комедия.

По данным портала kinodata.pro, единственный российский фильм, который оправдал себя — комедия «Бабушка лёгкого поведения» с Александром Реввой в главной роли (режиссёр и продюсер Марюс Вайсберг). Кинокартина собрала 130 млн руб. в России и СНГ при бюджете в 90 млн руб. На рекламу создатели потратили около 40 млн руб.

Как отмечает «Коммерсант», летний сезон традиционно является неудобным для отечественного кинопроката.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 августа)

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции губернатора Свердловской области в 2004 году. Фото: Владимир Васильев
15-летняя свердловская гимнастка-художница стала самой юной олимпийской чемпионкой

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»