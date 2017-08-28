Дмитрий Козак и Михаил Мень едут с визитом в Свердловскую область

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень посетят с рабочим визитом Свердловскую область. Глава Минстроя РФ побывает в Екатеринбурге и Дегтярске.

Как сообщает пресс-служба Министерства строительства РФ, Михаил Мень прибудет на Средний Урал 29 августа. Он вошёл в состав делегации, которую возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Ожидается, что помимо Екатеринбурга в ходе рабочей поездки Михаил Мень посетит Дегтярск. Министр вручит ключи семьям, получившим новые квартиры взамен аварийного жилья. Также в церемонии вручения ключей примут участие генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и глава региона Евгений Куйвашев.

После торжественной части глава Минстроя отправится на совещание по вопросам развития особых экономических зон.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», это не единственный визит федеральных чиновников, запланированный на сентябрь. Так, о своем желании посетить Свердловскую область заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он собирается прибыть в День танкиста в Нижний Тагил 9 сентября.