Школьников Екатеринбурга пригласили помолиться о приобретении знаний

Помолиться об успешной учёбе смогут жители всех районов города. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл пригласил школьников на молебны в честь Дня Знаний. Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, они будут отслужены 1 сентября в 14:00 в каждом районе города.

Помолиться «в постижении наук и успехах в приобретении знаний в наступаю­щем уч­ебном году» зовут школьников, студентов, их родителей и педагогов.

Жители Кировского района смогут сделать это в Храме-на-Крови, Ленинского — в храме «Большой Златоуст» и храме преподобного Серафима Саровского. На ВИЗе учащихся ждут в соборе Успения Пресвятой Богородицы, в Академическом — в храме Благовещения Божией Матери. На Уралмаше служения пройдут в храме Рождества Христова, в Железнодорожном районе — в храме святого великомученика Георгия Победоносца, на Химмаше — в храме святителя Стефана Великопермского.

Также подобные молебны будут проведены в воскресенье, 3 сентября, во всех приходах Екатеринбургской епархии.