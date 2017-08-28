В Байкалово появится бесперебойное электроснабжение

Энергетики обеспечат бесперебойным электроснабжением один из старейших населённых пунктов области — село Байкалово Ирбитского района. Постоянное электричество получат 40 домохозяйств.

Как сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго», для увеличения существующей мощности в Байкалово установили новую трансформаторную подстанцию и построили дополнительные участки воздушных линий. На сегодняшний день в селе реконструировано более 80 процентов ветхих воздушных линий. Энергетики заменили 5 старых трансформаторных подстанций и установили еще 4 новых. Переподключение потребителей намечено на 1 сентября.

«Раньше из-за большой протяженности воздушной сети потребители жаловались на скачки напряжения. Новая КТП на улице Дзержинского решит эту проблему. Подстанция установлена в так называемом «центре нагрузок» – в самом сердце старого района частной застройки. Мы также протянули новые участки линий, чтобы запитать потребителей. Сейчас все готово, оформляем последние документы для включения», – рассказал начальник Байкаловского участка АО «Облкоммунэнерго» Альберт Чащин.

Кроме того, в инвестпрограмме предприятия на 2017 год запланирована реконструкция воздушной линии 0,4 киловольт в центре Байкалово. Надёжным энергоснабжением будут обеспечены не только дома частного сектора, но и четыре двухэтажных многоквартирника, а также филиал Слободотуринского аграрно-экономического техникума и храм Покрова Божией Матери.