«Союзмультфильм» получил компенсацию за незаконное использование персонажей мультфильма про Простоквашино. За продажу мороженого под торговой маркой «Деревня Простоквашино» ответили три торговых сети.

Как сообщает РИА Новости, арбитражный суд Москвы взыскал с ЗАО «Вегат плюс» (сеть универсамов АБК) 250 тысяч руб. в качестве компенсации за противозаконное использование образов героев мультипликационного фильма «Трое из Простаквашино».

Постановление было вынесено 24 августа, днём раннее арбитраж Москвы взыскал за то же нарушение 200 тысяч руб. с ОАО «Седьмой контингент». В начале этого месяца, киностудия также отсудила 25 тысяч руб. у «Перекрёстка». В каждом случае суд частично удовлетворил иски. Во всех случаях «Союзмультфильм» требовал по 500 тысяч руб. с нарушителей.

Претензии киностудии связанно с продажей в магазинах мороженного под торговой маркой «Деревня Простоквашино». Производитель самого продукта (компания «Альтвест XXI век») привлечен в качестве третьего лица.

Роспатент в 2016 году отменил регистрацию товарных знаков «Альтинвеста», где были использованы персонажи мультфильма. Позже производитель мороженного пытался отменить решение через суд, ссылаясь на договор, подписанный Эдуардом Успенским (автор произведений про Простоквашино). При всём этом патентное ведомство указало, что Успенский не является автором рисованных героев, поэтому договор не подтвердил право на использование изображения персонажей.