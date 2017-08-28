Общество 28 августа 2017, 15:10

Следователи заинтересовались гибелью двух дайверов на Среднем Урале

В Свердловской области по факту гибели дайверов на карьерах организованы две проверки. Следователи выясняют все обстоятельства произошедших трагедий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, информация о гибели двух человек 1966 и 1996 годов рождения на территории карьеров Лазурный и Шиловский поступила в правоохранительные органы Пригородного района днём 27 августа.

Известно, что тело 21-летнего молодого человека было обнаружено на дне карьера. Второму погибшему, 51-летнему мужчине, стало плохо во время резкого подъёма с глубины. Очевидцы пытались оказать пострадавшим первую помощь, были проведены неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти их не удалось.

По данным следователей, погибшие увлекались дайвингом: у них имелось при себе своё собственное снаряжение для погружения на глубину.

Проводится опрос очевидцев. Тела погибших направлены для проведения судебного медицинского исследования в целях установления точной причины смерти. 

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Областная газета Свердловской области

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