Госдума готовит поправки о снижении налогового контроля для предпринимателей

В Государственную думу внесён законопроект о снижении налогового контроля деятельности предпринимателей. В пояснительной записке отмечается, что действующая система регулирования налогового контроля была сформирована более 15 лет назад.

За это время и в экономической жизни страны, и в организационной контрольной работе налоговых органов произошли колоссальные изменения. Появились новые инструменты контроля, новые формы контроля. Налоговый контроль вышел на качественно иной уровень эффективности, который позволяет сегодня пересмотреть прежние формы. В этой связи документом предлагается сократить сроки проведения камеральной проверки, учитывая современные системы контроля финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Также уточняется процедура рассмотрения материалов, полученных налоговыми органами в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля, и вводится норма, которая позволит не представлять повторно копии долгосрочных контрактов, которые уже представлялись в налоговые органы ранее. Кроме того, проект федерального закона предусматривает составление отдельного акта по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля, в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы. Налогоплательщик получает возможность ознакомиться с таким актом и подготовить свои возражения.

Предлагается «сократить перечень внутрироссийских сделок, подлежащих налоговому контролю цен, за счёт повышения порога контролируемых сделок до 3 млрд руб. (в настоящее время этот порог - 1 млрд руб.)» и установить порог по выручке для отнесения сделок с иностранными взаимозависимыми лицами к категории контролируемых сделок. Законопроект подготовлен в рамках реализации предложений Президента РФ, озвученных в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года, и с учётом рекомендаций участников Парламентских слушаний, состоявшихся в Государственной думе 18 июля 2017 года.