Общество 28 августа 2017, 15:36

Для Дня танкиста и танкостроителя в Нижнем Тагиле выбрали бренд — «УралТанк»

Танк

Гости Дня танкиста и танкостроителя смогут посмотреть современную военную технику. Фото: Александр Зайцев

Стал известен бренд, под которым пройдёт празднование Дня танкиста и танкостроителя в нынешнем году: «УралТанк». Эти торжества намечены на 9 сентября.

Как сообщает областной департамент информполитики, в нынешнем году это военно-патриотическое мероприятие будет приурочено к 75-летию Сталинградской битвы. Заседание регионального оргкомитета по подготовке к Дню танкиста и танкостроителя провёл первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Нынешней осенью торжества под брендом «УралТанк» состоятся в Нижнем Тагиле на трёх площадках: на полигоне «Старатель», на площади Славы и возле ДК имени И.В. Окунева. Предполагается, что на мероприятие соберутся не только свердловчане, но и гости из соседних регионов — Тюменской области и Пермского края.

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Областная газета Свердловской области

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