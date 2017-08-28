В ГКБ №40 Екатеринбурга возобновился приём беременных

После ремонта в роддоме появились палаты класса люкс. Фото: пресс-служба ГКБ №

В 40-й больнице Екатеринбурга 28 августа открылся после ремонта роддом. С этого же дня начался приём беременных на госпитализацию и консультации.

Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, за время ремонта в роддоме были продезинфицированы все служебные и лечебные помещения. Специалисты провели работы на всех пяти этажах корпуса: в дородовом, родовом и послеродовом отделениях, а также в буфете, комнатах для персонала, справочной и выписной.

Кроме того, были улучшены теплозащитные свойства 16 пластиковых окон, а подоконники в палатах и служебных помещениях заменены на новые.

Как и ожидалось, после ремонта в роддоме впервые в Екатеринбурге появились две палаты класса люкс. В них помимо матери и младенца предусмотрено нахождение помощника. Теперь рядом с роженицами смогут находиться либо молодые отцы, либо няни. Люксовые палаты оборудованы спальней и комнатой отдыха. Таким образом, «группе поддержки» созданы условия для длительного и комфортного пребывания.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», ремонт в роддоме 40-й больницы продолжался с 14 по 27 августа 2017 года. На время работ все консультации беременных были приостановлены, а рожениц перенаправляли в другие родильные дома города.