Экономика 28 августа 2017, 15:52

Минфин РФ не ждёт неожиданностей для российского рубля

Деньги

Банковская система России обрела устойчивость. Фото: Алексей Кунилов

Минфин РФ не ждёт неожиданностей для российского рубля. Как сообщает ТАСС, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев уверен в стабильности российской банковской системы независимо от ситуации вокруг кредитных учреждений.

По его мнению, банковская система абсолютно устойчива, так как предпринятые ранее шаги позволяют Центральному банку применять целый спектр мер.

Алексей Моисеев также отметил, что с точки зрения стабильности система будет устойчиво работать вне зависимости от состояния различных банков. Вся финансовая система страны настроена на то, чтобы минимизировать последствия для клиентов в случае, если у какого-либо банка возникнут проблемы.

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