78% россиян выбирают официальный брак

ВЦИОМ выяснил, и как россияне относятся к женитьбе, поддерживают ли сожительствобез официальной регистрации и какой возраст считают идеальным для вступления в брак. Результаты исследования представлены на сайте Центра.
Согласном данным опроса, большинство россиян по-прежнему ценят традиционные семейные отношения: 78% выбирают официальный брак (87% среди женатых, 64% - среди холостых и 51% среди сожительствующих) и только 12% - совместную жизнь без штампа в паспорте.
При этом старшее поколение к подобному сожительству относится довольно строго: в группе респондентов от 60 лет набралось только 5% лояльно настроенных. Среди молодых людей от 18 до 24 лет - 21%.
Идеальным возрастом для вступления в брак россияне считают 23 года у женщин и 27 — у мужчин. Что примечательно, возраст для женитьбы оказался в прямой зависимости от возраста самих респондентов: у молодых планка была ниже, у пожилых — выше.
Поговорим о семье, браке и одиночестве. Как Вы считаете, что из перечисленного предпочтительней в наши дни? (закрытый вопрос, один ответ, %)
Все опрошенные
Мужчины
Женщины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-59 лет
60 лет и старше
Вступить в брак и жить в семье
78
77
79
64
76
85
75
85
Жить в семье, но официально не регистрировать брак
12
10
13
21
15
10
13
5
Вступить в фиктивный брак, но жить одному
1
1
0
1
1
0
0
1
В брак не вступать и жить одному (одной)
5
5
5
10
5
3
7
3
Затрудняюсь ответить
4
7
3
4
3
2
5
6
Какой возраст для МУЖЧИНЫ самый подходящий, чтобы жениться? (открытый вопрос, один ответ, по ответам тех, кто назвал определённую цифру (77%))
Все опрошенные
Мужчины
Женщины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-59 лет
60 лет и старше
Средний возраст (в годах)
27
26
28
24
26
27
29
29
Какой возраст для ЖЕНЩИНЫ самый подходящий, чтобы выйти замуж? (открытый вопрос, один ответ, по ответам тех, кто назвал определённую цифру (81%))
Все опрошенные
Мужчины
Женщины
18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-59 лет
60 лет и старше
Средний возраст (в годах)
23
21
25
20
25
24
23
23