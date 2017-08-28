78% россиян выбирают официальный брак

Россияне по-прежнему ценят официальный брак. Фото: Александр Исаков

ВЦИОМ выяснил, и как россияне относятся к женитьбе, поддерживают ли сожительствобез официальной регистрации и какой возраст считают идеальным для вступления в брак. Результаты исследования представлены на сайте Центра.

Согласном данным опроса, большинство россиян по-прежнему ценят традиционные семейные отношения: 78% выбирают официальный брак (87% среди женатых, 64% - среди холостых и 51% среди сожительствующих) и только 12% - совместную жизнь без штампа в паспорте.

При этом старшее поколение к подобному сожительству относится довольно строго: в группе респондентов от 60 лет набралось только 5% лояльно настроенных. Среди молодых людей от 18 до 24 лет - 21%.

Идеальным возрастом для вступления в брак россияне считают 23 года у женщин и 27 — у мужчин. Что примечательно, возраст для женитьбы оказался в прямой зависимости от возраста самих респондентов: у молодых планка была ниже, у пожилых — выше.

Поговорим о семье, браке и одиночестве. Как Вы считаете, что из перечисленного предпочтительней в наши дни? (закрытый вопрос, один ответ, %) Все опрошенные Мужчины Женщины 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Вступить в брак и жить в семье 78 77 79 64 76 85 75 85 Жить в семье, но официально не регистрировать брак 12 10 13 21 15 10 13 5 Вступить в фиктивный брак, но жить одному 1 1 0 1 1 0 0 1 В брак не вступать и жить одному (одной) 5 5 5 10 5 3 7 3 Затрудняюсь ответить 4 7 3 4 3 2 5 6

Какой возраст для МУЖЧИНЫ самый подходящий, чтобы жениться? (открытый вопрос, один ответ, по ответам тех, кто назвал определённую цифру (77%)) Все опрошенные Мужчины Женщины 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Средний возраст (в годах) 27 26 28 24 26 27 29 29