Прокуратура заинтересовалась причинами гибели рыбы в Большом Истоке

Образцы рыбы и воды взяты для исследования. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Исети в посёлке Большом Истоке. Специалисты отобрали образцы рыбы и воды для проведения исследования.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, о заморе на реке стало известно из СМИ. В организованной проверке принимают участие специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Решение о мерах прокурорского реагирования будет принято после проведения соответствующих исследований воды и погибшей рыбы.