Общество 28 августа 2017, 16:01

Прокуратура заинтересовалась причинами гибели рыбы в Большом Истоке

Образцы рыбы и воды взяты для исследования.

Образцы рыбы и воды взяты для исследования. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Исети в посёлке Большом Истоке. Специалисты отобрали образцы рыбы и воды для проведения исследования.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, о заморе на реке стало известно из СМИ. В организованной проверке принимают участие специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Решение о мерах прокурорского реагирования будет принято после проведения соответствующих исследований воды и погибшей рыбы. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 августа)

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции губернатора Свердловской области в 2004 году. Фото: Владимир Васильев
15-летняя свердловская гимнастка-художница стала самой юной олимпийской чемпионкой

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»