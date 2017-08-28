Общество 28 августа 2017, 16:38

В России выросла средняя учительская зарплата

Зарплаты российских учителей растут. Но не у всех.

Зарплаты российских учителей растут. Но не у всех. Фото: Алексей Кунилов

Средняя зарплата российских учителей выросла на 1200 рублей в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со слов главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой.

В первом полугодии 2016 года средняя учительская зарплата по России составляла 32 тысячи рублей в месяц. В 2017 году — уже 33200 рублей. При этом показатели по зарплатам достигнуты пока не во всех регионах.

Но при этом наблюдается увеличение количества молодых преподавателей — в 59 регионах России произошёл приток от 5 до 10%. Конкурс в педагогические вузы также вырос: теперь за одно место борются 6-7 человек. 

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