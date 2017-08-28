Крымские спасатели помогли туристке из Екатеринбурга спуститься с горы

В горах Крыма в экстремальную ситуацию попала туристка из Екатеринбурга. Женщину снимали с вершины при помощи альпинистского снаряжения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, информация о том, что на труднодоступном участке горно-лесной местности на горе «Ай-Георгий» потерялась иногородняя туристка, поступила в службу спасения днём 27 августа.

К месту происшествия выехали специалисты горного поисково-спасательного специализированного отряда из города Судак, а также сотрудники АСО «Крым-Спас». Как удалось выяснить спасателям, потерявшаяся путешественница находилась на юго-восточном склоне горы «Манджил Кая». При помощи альпинистского снаряжения она была благополучно эвакуирована с опасного скального участка.

Жительнице Екатеринбурга 1974 года рождения медицинской помощи не потребовалось. Сотрудники МЧС провели с ней профилактическую беседу по правилам безопасности в горно-лесной местности.

Отмечается, что туристы нередко попадают в непростые ситуации в горах Крыма. С начала года спасатели провели около 130 поисковых операций на горно-лесной местности Крымского полуострова. Всего спасено 203 человека, в том числе 13 детей. Чаще всего ЧП происходят из-за несоблюдения правил безопасного поведения в горах.