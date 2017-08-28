Екатеринбуржцев бесплатно обучат редкой специальности - тифлокомментированию

В Свердловской области пять предприятий, где работают инвалиды по зрению. Их коллегам также следует знать нюансы общения с такими людьми. Фото: Павел Ворожцов

В преддверии Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге 29 августа откроется Третья летняя международная школа тифлокомментирования. Участие в ней примут специалисты из США, Франции и Украины.

Тифлокомментирование – это словесное описание того, что не видит человек с проблемами зрения. Задача конференции – обобщить отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, обучить приёмам тифлокомменирования работников культуры и всех, кто в этом заинтересован. Ведь, по сути, все люди, которые окружают человека с проблемами зрения, начиная с родителей, становятся для него своего рода тифлокомментаторами. Но помочь незрячему понять и принять мир не так уж просто.

– Дети с такими проблемами не понимают, к примеру, причастных оборотов, эпитетов и метафор. Им сложно объяснить, что значит «оранжевый апельсин», а уж тем более - что значит «яркий человек». В школе тифлокомментирования объясняют, как выразить такие понятия с помощью описания тактильных ощущений, – рассказала директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина Неля Жамалетдинова.

В конференции примет участие американский специалист по тифлокомментированию, один из основателей этого направления Джоэл Снайдер, а также Ирина Безрукова, тифлокомментатор Московского губернского театра, возглавляемого известным актёром Сергеем Безруковым. Это единственный в нашей стране театр, где спектакли адаптированы для слепых и слабовидящих. Кстати, профессиональных тифлокомментаторов, таких как Ирина Безрукова, в России менее тридцати.

– Школа тифлокомментирования – открытая площадка, все мероприятия проводятся бесплатно, – подчеркнула министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Мы ждём всех желающих, но, прежде всего - работников культуры, поскольку хочется, чтобы услуги библиотек, музеев и других учреждений культуры были максимально доступны для людям с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды по зрению – самая сложная категория инвалидов, ведь 90% информации мы получаем с помощью органов зрения. Обмен приёмами и практиками, применяемыми в разных регионах, позволит поставить работу с такими людьми на более высокий уровень.