Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных супруг госслужащих и депутатов России — 2017. Forbes проанализировал декларации российских чиновников и выяснил, кто из жён может похвастаться наиболее высокими доходами за 2016 год.

Как выяснил Forbes Woman, супруги чиновников не всегда зарабатывают меньше, чем их мужья, в некоторых случаях жёны получают в разы больше.

Первой в рейтинге стала супруга президента Республики Татарстан Гульсина Минниханова, которая заработала 2,35 млрд руб. Она является совладелицей компании «Лучано».

Второй в списке оказалась Раиса Бредний (управляющий директор компании «Титан»), супруга депутата Улан-Удэнского городского совета, она заработала 1,92 млрд руб.

Третье место у Ольги Богомаз (совладелица фермерского хозяйства «Богомаз»), супруга губернатора Брянской области, она заработала 864 млн руб.

На четвёртом месте Екатерина Игнатова (акционер банка МФК), супруга гендиректора госкорпорации «Ростех», она заработала 848,5 млн руб.

Завершает пятёрку самых состоятельных жён Елена Некрасова (совладелец компаний, входящих в петербургский строительный холдинг «Лидер Групп»), супруга депутата Госдумы, она заработала 646 млн руб.