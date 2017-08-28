Экономика 28 августа 2017, 16:59

За июль объём выданных в России кредитов увеличился почти на четверть

Машина

Россияне стали ещё более активно брать кредиты для покупки машин. Фото: Владимир Мартьянов

По итогам июля объём кредитов, выданных в России, превысил 423,9 млрд рублей. Эта цифра на 24% превышает аналогичный показатель июля 2016 года (323,6 млрд руб.).

Как сообщает Объединённое кредитное бюро, резко подскочила сама сумма кредитов, а количество выданных займов увеличилось незначительно — всего на 2%. Если в июле 2016 года в России было оформлено 2,51 млн кредитов, то по результатам седьмого месяца нынешнего года их стало 2,57 млн.

Одновременно значительный рост демонстрирует рынок автокредитования. За июль там выдано 35,2 тыс. кредитов (плюс 20%) на общую сумму 26,49 млрд руб. (рост на 25%). Средний размер автокредита тоже увеличился по сравнению с прошлогодним июлем: с 708 тыс. руб. до 752 тыс. руб.

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