Общество 28 августа 2017, 17:15

В России собираются изменить правила проезда перекрёстков с круговым движением

Новый законопроект избавит круговые перекрёстки от постоянных заторов и ДТП.

Новый законопроект избавит круговые перекрёстки от постоянных заторов и ДТП. Фото: Александр Зайцев

В России собираются изменить правила проезда перекрёстков с круговым движением. С соответствующей инициативой выступило МВД.

Размещённый на сайте проектов нормативных правовых актов документ сейчас проходит стадию общественного обсуждения.

По действующим правилам, находящийся на перекрёстке водитель получает приоритет перед въезжающими автомобилями, если там установлен знак «Круговое движении» в сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено». В новых правилах водители получат этот приоритет вне зависимости от наличия на знаков.

МВД опираются на опыт европейских стран и считают, что со вступлением изменений в силу пропускная способность круговых перекрёстков должна вырасти, а количество заторов, ДТП и случаев двоякого толкования дорожной ситуации — уменьшиться.  

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