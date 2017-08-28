На Среднем Урале стартовал процесс подготовки проекта областного бюджета на 2018 год

В Свердловской области стартовал процесс вёрстки параметров региональной казны на 2018 год. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления по исходным данным для расчёта межбюджетных трансфертов. Тем самым, он дал старт процессу подготовки проекта областного бюджета на 2018 год.

Как сообщает областной департамент инфомполитики, до 5 сентября муниципалитеты должны согласовать исходные данные для расчёта межбюджетных трансфертов. С 25 сентября по 6 октября областной минфин начнёт проводить согласительные процедуры по обсуждению этих показателей.

По словам вице-губернатора — министра финансов региона Галины Кулаченко, такая ежегодная работа позволяет детально обсудить все проблемы, существующие в разных муниципалитетах Среднего Урала.