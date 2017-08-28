Экономика 28 августа 2017, 17:12

На Среднем Урале стартовал процесс подготовки проекта областного бюджета на 2018 год

Деньги

В Свердловской области стартовал процесс вёрстки параметров региональной казны на 2018 год. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления по исходным данным для расчёта межбюджетных трансфертов. Тем самым, он дал старт процессу подготовки проекта областного бюджета на 2018 год.

Как сообщает областной департамент инфомполитики, до 5 сентября муниципалитеты должны согласовать исходные данные для расчёта межбюджетных трансфертов. С 25 сентября по 6 октября областной минфин начнёт проводить согласительные процедуры по обсуждению этих показателей.

По словам вице-губернатора — министра финансов региона Галины Кулаченко, такая ежегодная работа позволяет детально обсудить все проблемы, существующие в разных муниципалитетах Среднего Урала.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 августа)

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции губернатора Свердловской области в 2004 году. Фото: Владимир Васильев
15-летняя свердловская гимнастка-художница стала самой юной олимпийской чемпионкой

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»