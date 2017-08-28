Общество 28 августа 2017, 17:18

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятит новый храм Порт-Артурской иконы Божией Матери в Екатеринбурге

Нина Георгиева
Новый храм

Новый храм станет украшением города. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятит новый храм Порт-Артурской иконы Божией Матери в Екатеринбурге. По сообщению Екатеринбургской епархии, освящение станет долгожданным событием для жителей столицы и пройдёт во вторник 29 августа.

Храм Порт-Артурской иконы Богоматери строится на историческом месте, именно тут в 1918 году из поезда были высажена семья Романовых. Проект храма был одобрен митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом в 2012 году.

В августе 2015 года ещё в строящемся и необставленном Порт-Артурском храме состоялась первая Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

На данный момент завершены внешние отделочные работы, а также храм благоустроен изнутри. Богослужения совершаются в выходные и праздничные дни.

Отмечается, что храм Порт-Артурской иконы Божией Матери является духовной крепостью, молитвенной защитой города. Главной святыней храма считается копия списка чудотворной иконы Божией Матери.

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