Ремонт Ново-Свердловской ТЭЦ завершён: в квартиры екатеринбуржцев возвращается горячая вода

Энергетики завершили ремонт Ново-Свердловской ТЭЦ. После окончания работ в квартиры екатеринбуржцев возвращается горячая вода.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт Ново-Свердловской ТЭЦ был завершён точно в срок. Горячее водоснабжение уже восстановлено в микрорайоне Комсомольском, на Синих Камнях, в Пионерском и Парковом. Кроме того, закончились перебои с подачей горячей воды для жителей центральной части города и Верх-Исетского района.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», ремонт водоподготовки на Ново-Свердловской ТЭЦ проходил согласно утверждённому графику испытаний магистральных теплосетей Екатеринбурга на весенне-летний период с 12 по 26 августа. В связи с работами энергетикам пришлось ограничить подачу ГВС жителям нескольких районов уральской столицы и Берёзовского.