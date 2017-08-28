Политика 28 августа 2017, 17:40

10 сентября свердловчане смогут увидеть онлайн-трансляцию с 771 избирательного участка

Выборы в Свердловской области

10 сентября 2017 года свердловчане будут избирать губернатора региона. Фото: Алексей Кунилов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



В единый день голосования (10 сентября) на Среднем Урале будет организована онлайн-трансляция с 771 избирательного участка. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

В целом же на территории нашего региона образовано 2542 избирательных участка, в том числе 41 — в местах временного пребывания граждан.

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с инициативой об открытии в нашем регионе Центра общественного наблюдения. Представители различных общественных организаций смогут там наблюдать за ходом выборов.

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