Минфин РФ планирует использовать маркировку на драгоценных камнях

Минфин России планирует использовать маркировку на драгоценных камнях. Как сообщает ТАСС, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что предполагается применять технологию нанометок для того, чтобы иметь возможность отличать натуральные камни от «синтетики».

По словам Алексея Моисеева, технология нанометок, которые наносятся на камни уже используется в некоторых странах. Маркировка настолько маленьх размеров, что не влияют на потребительские свойства камня. Увидеть их без специально оборудования невозможно (читаются машинами). Особенно актуально данное новшество для бриллиантов.

Также Алексей Моисеев отметил, что перед всей отраслью стоит задача, эффективного отделения натуральных камней от «синтетики», так как последняя улучшается в характеристиках и отличить настоящий от ненастоящего камня практически невозможно.

Он подчеркнул, что технология нанометок стоит дорого и потребует вложений как от рынка драгоценных камней, так и от контролёров, поэтому Минфин планирует двигаться поэтапно.

На первом этапе будет произведена маркировка на сопроводительные бирки. Процесс сканирования информации с таких вот бирок Минфин РФ планирует продемонстрировать на Московским финансовом форуме 8 сентября, где также презентует свои предложения по маркировке драгоценных металлов и камней.