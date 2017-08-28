Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру

Юлия Липницкая. Фото: Александр Исаков

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года, уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая завершает свою карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери Липницкой.

- О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации ещё в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трёхмесячное лечение от анорексии, - цитирует ТАССДаниэлу Липницкую. - Отмечу, что сейчас она живёт только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной.

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России пока это заявление никак не комментирует.

Напомним, что 19 летняя екатеринбурженка Юлия Липницкая - чемпионка Европы-2014, а также серебряный призёр чемпионата мира-2014. Фигуристка не смогла выступить на чемпионате России 2016 года, который прошёл в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава.