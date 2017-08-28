Алле Пугачёвой предложили оформить материнский капитал

Пресс-секретарь Пенсионного фонда России (ПФР) Маргарита Нагога заявила о том, что Аллу Пугачёву приглашают оформить материнский капитал. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением маткапитала. И, соответственно, приглашаем прийти в ПФР, оформить заявление на получение сертификата. Если детям уже есть три года, этими средствами можно распорядиться», – прокомментировала Маргарита Нагога.

Дискуссия вокруг возможного получения народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой материнского капитала завязалась в Интернете после того, как певица в шутку пожаловалась на маленькую пенсию.

Одновременно её муж – телеведущий Максим Галкин заявил, что не считает корректным обсуждение этого вопроса.