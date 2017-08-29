В Академическом создадут инновационный медицинский кластер

После поздравления студентов Евгений Куйвашев подписал соглашение, предусматривающее создание медицинского кластера в Екатеринбурге. Фото: областной департамент информполитики

В Академическом вчера, 28 августа, торжественно завершилась VIII Всероссийская студенческая стройка. После поздравления студентов глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в подписании трёхстороннего соглашения, предусматривающего в том числе создание медицинского кластера в Екатеринбурге. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Евгений Куйвашев, председатель правления компании «Т Плюс» Денис Паслер и президент компании «Кортрос» Вениамин Голубицкий договорились о сотрудничестве. Речь идёт о продолжении жилищного строительства, внедрении энергоэффективных технологий, создании высокотехнологичных рабочих мест в Академическом. В рамках соглашения планируются реализация образовательных программ, направление одарённых детей в центр «Золотое сечение», создание и развитие в районе медицинского кластера.

- Большие дела не делаются в одиночку. Строительство Академического - это проект государственно-частного партнёрства, - отметил после подписания трёхстороннего соглашения Вениамин Голубицкий.

Составной частью медицинского кластера в Академическом станут научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет, институты УрО РАН, медицинские учреждения региона.

Напомним, проект «Всероссийская студенческая стройка «Академический» реализуется с 2010 года. За эти годы в строительстве самого молодого района Екатеринбурга поучаствовали 120 стройотрядов, около трёх тыс. бойцов из 35 регионов России.