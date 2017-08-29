Общество 29 августа 2017, 08:11

В Академическом создадут инновационный медицинский кластер

Свердловская область, Екатеринбург, Академический, Евгений Куйвашев, подписание, соглашение, "Т Плюс", "Кортрос", создание, медицинский кластер, завершение, Всероссийская студенческая стройка

После поздравления студентов Евгений Куйвашев подписал соглашение, предусматривающее создание медицинского кластера в Екатеринбурге. Фото: областной департамент информполитики

В Академическом вчера, 28 августа, торжественно завершилась VIII Всероссийская студенческая стройка. После поздравления студентов глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в подписании трёхстороннего соглашения, предусматривающего в том числе создание медицинского кластера в Екатеринбурге. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

Евгений Куйвашев, председатель правления компании «Т Плюс» Денис Паслер и президент компании «Кортрос» Вениамин Голубицкий договорились о сотрудничестве. Речь идёт о продолжении жилищного строительства, внедрении энергоэффективных технологий, создании высокотехнологичных рабочих мест в Академическом. В рамках соглашения планируются реализация образовательных программ, направление одарённых детей в центр «Золотое сечение», создание и развитие в районе медицинского кластера. 

- Большие дела не делаются в одиночку. Строительство Академического - это проект государственно-частного партнёрства, - отметил после подписания трёхстороннего соглашения Вениамин Голубицкий. 

Составной частью медицинского кластера в Академическом станут научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет, институты УрО РАН, медицинские учреждения региона.

Напомним, проект «Всероссийская студенческая стройка «Академический» реализуется с 2010 года. За эти годы в строительстве самого молодого района Екатеринбурга поучаствовали 120 стройотрядов, около трёх тыс. бойцов из 35 регионов России. 

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Областная газета Свердловской области

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