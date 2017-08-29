Политика 29 августа 2017, 08:39

Посол США в РФ: администрация Обамы выбирала между санкциями и войной с Россией

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Трамп - Путин
Встреча президентов РФ и США - подробности и последствия.



Антироссийские санкции введены США в качестве альтернативы военным действиям в ответ на нарушение норм международного права. Об этом заявил посол США в России Джон Теффт в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

- Администрации Обамы был представлен выбор — хотите ли вы вести войну с Россией. Никто не хотел этого, и Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю. И поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было расценено как нарушение международного права, и для этого были введены санкции, — цитирует "Эхо Москвы" слова Джона Теффта. 

Джон Теффт, отмечая необходимость введения антироссийских санкций всё же признал их "тупым инструментом". 

Напомним, США ввели санкции против России в связи с ситуацией на Украине в 2014 году, после чего неоднократно их расширяли.

Добавим, вчера, 28 августа, в Москве также состоялась встреча посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в России Джона Теффта. Обсуждались двусторонние отношения и международные проблемы. 

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Областная газета Свердловской области

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