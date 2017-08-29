Общество 29 августа 2017, 09:46

Число русскоговорящих за пределами РФ сократилось на 50 миллионов человек

Россия, русскоязычные, сокращение, мир, глава комитета, Госдума, образование, наука, Вячеслав Никонов

За последние 25 лет число русскоговорящих за пределами РФ сократилось на 50 млн человек. Фото: Алексей Кунилов

За последние 25 лет число русскоговорящих за пределами РФ сократилось на 50 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова. 

Согласно данным комитета Госдумы по образованию и науке, до распада СССР число русскоговорящих в мире достигало 350 млн человек. Вячеслав Никонов заявил, что тенденция сокращения людей, говорящих по-русски за пределами России, продолжается.

"В Советском Союзе все были русскоязычными, старшее поколение за 25 лет ушло, пришло молодое поколение, которое далеко не поголовно русскоязычное. Кроме того, в Восточной Европе раньше везде русский язык был обязателен для изучения в школах, сейчас этого нет нигде", - цитирует ТАСС слова Вячеслава Никонова. 

При этом глава комитета отметил необходимость расширения нашего Евразийского союза и сотрудничества и поддержания связей со странами, где есть спрос на русский язык. В качестве примера таких стран он привёл Таджикистан, Молдову, Армению и Киргизию.

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