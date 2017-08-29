Число русскоговорящих за пределами РФ сократилось на 50 миллионов человек

За последние 25 лет число русскоговорящих за пределами РФ сократилось на 50 млн человек. Фото: Алексей Кунилов

За последние 25 лет число русскоговорящих за пределами РФ сократилось на 50 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова.

Согласно данным комитета Госдумы по образованию и науке, до распада СССР число русскоговорящих в мире достигало 350 млн человек. Вячеслав Никонов заявил, что тенденция сокращения людей, говорящих по-русски за пределами России, продолжается.

"В Советском Союзе все были русскоязычными, старшее поколение за 25 лет ушло, пришло молодое поколение, которое далеко не поголовно русскоязычное. Кроме того, в Восточной Европе раньше везде русский язык был обязателен для изучения в школах, сейчас этого нет нигде", - цитирует ТАСС слова Вячеслава Никонова.

При этом глава комитета отметил необходимость расширения нашего Евразийского союза и сотрудничества и поддержания связей со странами, где есть спрос на русский язык. В качестве примера таких стран он привёл Таджикистан, Молдову, Армению и Киргизию.