Российский космонавт заснял самый высокий пробудившийся вулкан Евразии

Сергей Рязанский делал фотоснимки несколько дней с момента начала извержения. Фото: Роскосмос, Сергей Рязанский

Российскому космонавту Сергею Рязанскому удалось сделать снимки самого высокого из действующих вулканов Евразии (4 тыс. 750 метров). Он недавно пробудился и выбросил столб пепла на высоту шесть тыс. метров над уровнем моря на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сергей Рязанский делал фотоснимки вулкана Ключевская Сопка, пробудившегося на Камчатке, с борта Международной космической станции в течение нескольких дней. Известно, что вулкан до сих продолжается "дымить".

Фото: Роскосмос, Сергей Рязанский