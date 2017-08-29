Общество 29 августа 2017, 10:27

Российский космонавт заснял самый высокий пробудившийся вулкан Евразии

Россия, космонавт, Сергей Рязанский, снимок, фотография, вулкан, Евразия, Камчатка, Ключевская Сопка, пробуждение, выброс, столб, пепел

Сергей Рязанский делал фотоснимки несколько дней с момента начала извержения. Фото: Роскосмос, Сергей Рязанский

Российскому космонавту Сергею Рязанскому удалось сделать снимки самого высокого из действующих вулканов Евразии (4 тыс. 750 метров). Он недавно пробудился и выбросил столб пепла на высоту шесть тыс. метров над уровнем моря на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Роскосмоса

Сергей Рязанский делал фотоснимки вулкана Ключевская Сопка, пробудившегося на Камчатке, с борта Международной космической станции в течение нескольких дней. Известно, что вулкан до сих продолжается "дымить".

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Фото: Роскосмос, Сергей Рязанский

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