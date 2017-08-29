Культура 29 августа 2017, 10:24

Завершающую серию седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 16,5 миллиона зрителей

Нина Георгиева

Финал седьмого сезона «Игры престолов» стал самым рейтинговым. Об этом сообщает «The New York Times».

Телеканал НВО заявил, что воскресный эпизод сериала набрал 16,5 миллионов зрителей, данная цифра складывается из телезрителей и пользователей мобильного приложения НВО Now. Отмечается, что общее число зрителей выросло на 36% по сравнению с финалом шестого сезона, который посмотрели 8,9 миллиона зрителей.

При этом НВО утверждает, что каждая серия седьмого сезона в среднем набирает более 30 миллионов просмотров на разных платформах, что больше почти на восемь миллионов, чем в конце прошлого сезона.

Стоит обратить внимание на то, что «Игра престолов» стал самым популярным сериалом канала НВО и его аудитория до сих пор растёт.

Следующий сезон «Игры престолов», который будет состоять из шести серий, возможно, появится только в 2019 году.

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