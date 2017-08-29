Общество 29 августа 2017, 10:26

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об опасной лихорадке в Индии

Эпидемиологическая ситуация в Индии продолжает ухудшаться.

Эпидемиологическая ситуация в Индии продолжает ухудшаться. Фото: Александр Исаков

В Индии продолжают свирепствовать лихорадки Денге и Чикунгунья. На данный момент количество заболевших превысило уже 31 тысячу человек, из которых 183 скончались, сообщает Роспотребнадзор.

Распространение эпидемии спровоцировали высокая температуры, влажность и проливные дожди, которые стали идеальными условиями для комаров - переносчиков лихорадки. Наиболее неблагополучные ситуации складываются в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан, а также в столичном округе Дели.

Роспотребнадзор призывает туристов учитывать ухудшение ситуации в Индии при планировании туров. Тем, кто уже находится на отдыхе, необходимо пользоваться репеллентами, надевать максимально закрытую одежду, останавливаться в помещениях с противомоскитными сетками на окнах и пологами над кроватями.  

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